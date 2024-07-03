全民權證／大立光 選價內外5%

大立光（3008）受惠蘋果在今年WWDC上發表Apple Intelligence，但iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分用戶需要換機，市場預期今年下半年為iPhone長線換機潮的起點。

iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS需重新設計主鏡頭，進一步增加鏡頭ASP，推升營收成長，市場預估大立光第3季營收163.2億元，季增57.8%，稅後淨利50.7億元，季增74.8%，每股純益（EPS）38元；全年營收預估577.2億元，季增18.1%，稅後淨利208.7億元，年增16.6%，EPS約156.3元。

權證券商建議，看好大立光後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品入手。（中國信託證券提供）