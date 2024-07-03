期貨商論壇／世界期 長線看俏

世界先進（5347）是台積電集團旗下的成熟製程晶圓代工廠，主要專注於8吋和12吋晶圓的製造。近期，世界先進正積極拓展全球布局，包括在新加坡與恩智浦（NXP）合資建設12吋晶圓廠。

世界先進與恩智浦在新加坡成立合資公司VSMC，計劃投資78億美元建設12 吋晶圓廠。該廠預計將於2024年下半年動工，在2027年量產，2029年達到每月55,000片的產能。

新廠將專注於生產混合訊號、電源管理和類比產品，以支持汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求。

隨電動車市場擴張，汽車半導體需求不斷增長，工業和消費性電子市場需求也在持續上升。且全球半導體供應鏈正在加強韌性，新加坡在物流和地理位置上的優勢，有助於半導體產品的全球分銷。且隨去中化需求增長，世界先進可能受益於轉單效應。

綜上分析，世界先進在新加坡的擴張計劃展現了顯著的市場潛力和技術優勢，這將有助於鞏固其在成熟製程市場的領先地位，並提升其長期競爭力。

因此，對於長期投資者而言，世界先進是一個值得關注的投資機會。

（兆豐期貨提供）