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期貨商論壇／生技期 緩步走高

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

隨亞洲生技大會即將於7月24至28日在南港展覽館舉辦，規模擴大三倍，共有900家廠商參展，攤位數突破2,200個，讓近期生技族群獲得買盤青睞，推升最大權重股藥華藥和生技股王保瑞股價都來到今年高點。

新冠疫情持續升溫，由於全球主要流行變異株皆因具備免疫逃脫特性，有較佳傳播力，目前疫情仍在流行期且呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期，疾管署預估染疫人數將達6萬人，擁有多題材的生技族群，後續可多加留意。

灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業表現，符合現今市場聚焦的重點產業。

契約規模約23萬，保證金為15,000元，槓桿約15倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

若以技術面來看，臺灣生技期貨呈現緩步震盪走高格局，目前守穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列，底部支撐墊高，多方架構明確，短線有機會繼續挑戰歷史高點。

（元富期貨提供）

期貨交易 灣生 生技族群

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