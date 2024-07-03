台指期 震盪偏多格局

股期雙市昨（3）日開高震盪走高，齊步站回23,100點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加485口至2.5萬餘口。展望盤勢，現階段台指期技術面仍屬強勢，以震盪偏多格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

由於台指期夜盤走高，昨天台股早盤獲利了結賣壓出籠，走勢較為震盪；不過，台積電10點後走勢持續墊高，貢獻指數逾155點，盤面上金融股表現強勁，國泰金、富邦金、兆豐金與開發金合力貢獻指數42點，金融類指漲幅逾2.8%；加權指數昨天上漲293點，收在23,172點。

期貨部分，台指期昨天上漲350點至23,185點；價差方面，期現貨轉為正價差12.57點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超197.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至14,804口，其中，外資淨空單增加485口至25,460口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加458口至14,717口。

永豐期貨指出，目前市場資金輪動相當迅速，後續資金是否回流權重較高的大型電子股，為指數能否創高的關鍵，可留意今（4）日聯發科除息狀況，判斷整體電子股氣勢。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局仍為偏悲觀，整體籌碼面保守。結構依舊有區間偏強的味道，因此在操作心態上宜正向。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍偏悲觀，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1萬2,000餘口，周選擇權籌碼轉變為保守，但昨天賣權OI增量較買權OI增量略多，整體籌碼面保守。