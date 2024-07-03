快訊

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北3日電

台北股市今天上漲293.06點，收23172.43點。7月電子期收1246.8點，上漲18.25點，正價差0.79點；7月金融期收2072.2點，上漲56.2點，逆價差7.75點。

7月電子期以1246.8點作收，上漲18.25點，成交823口。8月電子期以1246.8點作收，上漲17.3點，成交4口。

電子現貨以1246.01點作收，上漲15.17點；7月電子期貨與現貨相較，正價差0.79點。

7月金融以2072.2點作收，上漲56.2點，成交1276口。8月金融期以2045點作收，上漲49.8點，成交6口。

金融現貨以2079.95點作收，上漲57.24點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差7.75點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

7月電子期、金融期齊漲

7月電子期金融期齊漲

7月電子期漲 金融期跌

7月電子期跌 金融期漲

相關新聞

台指期 逆價差收歛

股期雙市昨（2）日回檔修正，齊步失守22,900點。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少969口、降至2....

期貨商論壇／航運期 後市可期

全球貨櫃供給持續短缺，塞港危機可能延續。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周五攀高，再漲6.8%至3,714.32點，...

期貨商論壇／生技期 題材火熱

新近公布的美國消費者物價指數PCE年增2.6%，創下近三年來新低，同時美國總統大選也在辯論會拉開序幕，辯論會後川普民調及...

鴻海、華碩 認購聚光

2024世界人工智能大會（WAIC）7月4日至6日將在上海舉行，聚焦AI倫理治理、大模型、數據算力、具身智能（Embodied AI）等十大重點議題；展覽面積、參展企業、首發首秀項目數量將再創歷史新高。台廠個股股價有望受題材激勵而吸引買盤，相關權證可伺機布局。

奇鋐、雙鴻 四檔來電

AI將帶領社會進入另一個世界環境，伴隨需電用量激增，散熱也成為一重要議題，散熱族群擁龐大商機；奇鋐（3017）、雙鴻（3...

台積 瞄準中長天期

全球AI需求大爆發，帶動高階晶圓代工產能滿載，台積電（2330）的競爭力優於同業，先進製程市占率高，下半年業績將逐季向上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。