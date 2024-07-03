7月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲293.06點，收23172.43點。7月電子期收1246.8點，上漲18.25點，正價差0.79點；7月金融期收2072.2點，上漲56.2點，逆價差7.75點。
7月電子期以1246.8點作收，上漲18.25點，成交823口。8月電子期以1246.8點作收，上漲17.3點，成交4口。
電子現貨以1246.01點作收，上漲15.17點；7月電子期貨與現貨相較，正價差0.79點。
7月金融以2072.2點作收，上漲56.2點，成交1276口。8月金融期以2045點作收，上漲49.8點，成交6口。
金融現貨以2079.95點作收，上漲57.24點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差7.75點。實際收盤價以期交所公告為準。
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