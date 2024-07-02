台積 瞄準中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

全球AI需求大爆發，帶動高階晶圓代工產能滿載，台積電（2330）的競爭力優於同業，先進製程市占率高，下半年業績將逐季向上，加上先進製程與封裝都傳出漲價聲音，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電預估第2季營收約196億至204億美元，中間值計算約季增6%，以美元兌新台幣匯率1比32.3元推算，單季營收6330.8億至6589.2億元。台積電4、5月合計營收約4,656億元，推估6月營收將為1,674億至1,933億元，市場預估單季每股純益（EPS）近8.7元。

由於AI伺服器、HPC應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、輝達與AMD四大廠，傳出大舉包下台積電N3家族製程的產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年；由於N3強勁的需求，台積電將轉換部分N5設備來支援N3產能，預估台積電N3家族月產能有望拉升到12萬至18萬片。

市場看台積電今年是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。

台積電預估今年半導體產業年成長率大於10%，晶圓代工年成長20%，全年美元營收年成長21%至26%，台積電憑技術領先及差異化，營運將優於產業平均。

台積電2024年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，市場預估全年EPS在38至42元之間。

台積電 營收

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