奇鋐、雙鴻 四檔來電

AI將帶領社會進入另一個世界環境，伴隨需電用量激增，散熱也成為一重要議題，散熱族群擁龐大商機；奇鋐（3017）、雙鴻（3324）近期雖股價震盪，但不少買盤等待布局，此時透過相關認購權證介入，可隨股價在區間起伏靈活操作。

Nvidia H200 GPU開始量產，散熱模式以氣冷散熱為主，且下半年將推出的B100／B200也同樣採用氣冷散熱，供應商為Cooler Master及奇鋐。

奇鋐越南廠的3DVC自5月開始量產，單月出貨量接近20萬個，除了供應給美系業者外，也為中系業者的自研晶片提供3DVC，未來稼動率將持續提升。隨著 3DVC出貨量不斷增加，加上水冷產品的營收比重逐季提升，奇鋐產品組合將明顯優化。

CSP業者GB200主要由鴻海及廣達擔任系統整合廠，其水冷零組件大多由CSP業者決定供應商，少部分由SI／ODM 廠自行採購。奇鋐在GB200伺服器中是Cold Plate唯二供應商，並且是交換器Switch Tray的唯一Cold Plate供應商。在CDM／CDU部分，奇鋐目前至少拿到2家CDM及1家CDU CSP訂單；風扇部分，四家CSP都會採用奇鋐的產品。

奇鋐在水冷產品上的競爭優勢，主要零組件如Pump、CDU和CDM皆可自製，且CSP的採用度高於預期。整體而言，競爭態勢並未加劇，且少數對手的認證進度較慢，隨著新標案結果陸續出爐，奇鋐在GB200水冷產品市占率仍有上升空間。

雙鴻今年第1季業績將是全年營運底部，下半年開始受惠Cold Plate出貨顯著成長，看好第2季營收及毛利率優於首季，第3季將明顯成長，2024年呈現季季好。泰國廠將於今年第3季開始貢獻，Cold Plate產能HoH將提升100%以上，CDU、CDM亦可望小幅貢獻。

法人估計在第3季起在Cold Plate顯著出貨下，雙鴻水冷營收占比可望自第1季小於5%成長至2024全年度5%至10%，產品組合優化明顯，2025年量能將再顯著提升。