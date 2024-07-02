鴻海、華碩 認購聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
人工智能大會概念股相關權證
人工智能大會概念股相關權證

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2024世界人工智能大會（WAIC）7月4日至6日將在上海舉行，聚焦AI倫理治理、大模型、數據算力、具身智能（Embodied AI）等十大重點議題；展覽面積、參展企業、首發首秀項目數量將再創歷史新高。台廠個股股價有望受題材激勵而吸引買盤，相關權證可伺機布局。

AI熱度不斷延燒，接踵而來的是2024世界人工智能大會（WAIC），在題材發酵下，如鴻海（2317）、華碩（2357）等將持續成為盤面上亮點。發行券商建議，看好AI族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，電子業上下游消費品歷經近兩年庫存修正，2024年消費性產品復甦，手機受惠於中國大陸銷量回復成長、及新品AI手機陸續推出，為需求挹注活泉。其中，NB因低基期，及新品AI PC、Win 10換代推動換機周期，銷量回溫。AI Server需求續強，消費品復甦於今年上半年谷底回升，下半年緩步回溫，助攻2024出貨量年增率轉正。

四大CSP今年第1季資本支出符合預期，持續加大資本支出，預計2024年將持續加大投資力道，主要用於資料中心基礎建設、AI伺服器的採購等。

在需求始終保持強勁，下半年NVIDIA Blackwell晶片量產，再推升AI伺服器出貨動能，其中，鴻海是業界唯一提供AI伺服器一條龍整合式服務的廠商，提供包含GPU模組、GPU基板、AI伺服器設計與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應解決方案等產品，並且擁有高速交換機、液冷解決方案的關鍵技術，為GB200機櫃的最大供應商。

AI PC元年的到來，全球PC供應鏈看到商用復甦，由Windows11與AI PC帶動換機潮，其中，華碩的管理層預期短期需系統跟軟體搭配發酵，2024年AI PC將達數千萬台，2026年滲透率將達50%至60%。以AI PC進行推論，記憶體需至少增加8GB至16GB以上，AI PC售價將增加100至150美元，有利獲利結構。

權證發行商指出，看好鴻海、華碩受惠世界人工智能大會題材股後續表現的投資人，可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

AI 伺服器

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