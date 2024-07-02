全民權證／全新 挑價外20%

經濟日報／ 記者周克威整理
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全新（2455）受惠AI手機換機潮將帶動5G手機滲透率提升，且資料中心的高速傳輸需求將增加光電子VCSEL及InP貢獻，將推升今、明年獲利表現，法人考量預估第2季營收季增3.2%、年增45.5%，毛利率將季、年雙增，EPS為1元。

第3季進入傳統手機客戶備貨旺季，加上陸系手機頻傳系統晶片生產量能不足，因此，樂觀看待美系手機客戶新機鋪貨動能，估第3季營收將季增8.4%、年增21.9%至9.4億元，毛利率則在營收規模放大及手機PA出貨比重增加下，預估維持41.5%的水準，EPS為1.1元。

看好全新後市股價表現的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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