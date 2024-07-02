全民權證／貿聯 選逾60天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
貿聯-KY相關權證
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貿聯-KY（3665）2024年主要成長動能來自HPC、資本設備、醫療、能源等占今年第1季營收的55%，電器業務也將增長。全年營收預估成長 6.7%、2025年可望再成長8.2%。

HPC、資本設備、醫療、能源為貿聯今年主要成長動能，表現較好的業務占比達七成；營運較疲弱的周邊設備、電動車相關也有望於下半年觸底反彈，預估下半年在基期較低且多項事業復甦回溫下，營收有望轉強，2025年主要由GB200大幅貢獻，再加上AEC產品陸續供應給微軟及AWS等客戶，整體營收獲利都將強勁增長。

投資人若看好貿聯-KY後市，可布局價外20%至價內10%、有效天期超過60天期的權證參與行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 貿聯

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