全民權證／台表科 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者高瑜君整理
台表科相關權證
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台表科（6278）昨（2）日大漲9.72%，收上135.5元，創逾兩年新高。公司受惠記憶體市況好轉、印度網通基建需求，訂單加速回流，今年營運續拚成長。

法人認為，雖然美系客戶今年上半年需求平淡且Mini LED Ipad產品EOL造成負面影響，不過，台表科取得新款OLED IPAD Tcon板打件業務，同時將原有產線轉用於大型顯示器與車用燈板，並爭取日本與中國新客戶，於下半年至2025年可望挹注營運，此外車用在面板數量增加與新業務帶動下，預期營收年增有望逾50%。

看好台表科後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

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