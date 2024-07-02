期貨商論壇／生技期 題材火熱

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

新近公布的美國消費者物價指數PCE年增2.6%，創下近三年來新低，同時美國總統大選也在辯論會拉開序幕，辯論會後川普民調及勝率有所提升，導致民主黨內掀起換人聲浪，但拜登在近期的一場選舉造勢上表示堅持不退選，但後續須注意未來民主黨是否會換人參選及雙方所提出的政見，而在FED WATCH方面目前沒有太大變化，仍是指向9月降息機率最高，但也要留意後續通膨狀況。

觀察近期台股，自COMPUTEX黃仁勳效應過後，台股開始橫盤整理，類股輪動由近期題材火熱的能源、營建、生技類股上陣。雖能源、營建皆話題不斷，但近期也開始出現檢討方案，如營建方面開始管制新青安房貸，甚至能源方面新執政團隊開始拋出核能議題，所以相關類股可能開始出現疑慮；而在生技方面仍是政府所主要推動的產業，除了7月有亞洲生技展外，加上近期台股休息，可盼生技為下一波資金停泊的類股。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台股 期貨交易 生技類股

延伸閱讀

辯論會表現非單一事件 水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

不滿迷你影集曝光他裸照 拜登之子怒告福斯新聞

替老闆辯護！布林肯讚拜登：任內提升美國領導力信心

陣前換將呼聲此起彼伏 美民主黨考慮提前7月中正式提名拜登

相關新聞

台指期 逆價差收歛

股期雙市昨（2）日回檔修正，齊步失守22,900點。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少969口、降至2....

期貨商論壇／航運期 後市可期

全球貨櫃供給持續短缺，塞港危機可能延續。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周五攀高，再漲6.8%至3,714.32點，...

期貨商論壇／生技期 題材火熱

新近公布的美國消費者物價指數PCE年增2.6%，創下近三年來新低，同時美國總統大選也在辯論會拉開序幕，辯論會後川普民調及...

鴻海、華碩 認購聚光

2024世界人工智能大會（WAIC）7月4日至6日將在上海舉行，聚焦AI倫理治理、大模型、數據算力、具身智能（Embodied AI）等十大重點議題；展覽面積、參展企業、首發首秀項目數量將再創歷史新高。台廠個股股價有望受題材激勵而吸引買盤，相關權證可伺機布局。

奇鋐、雙鴻 四檔來電

AI將帶領社會進入另一個世界環境，伴隨需電用量激增，散熱也成為一重要議題，散熱族群擁龐大商機；奇鋐（3017）、雙鴻（3...

台積 瞄準中長天期

全球AI需求大爆發，帶動高階晶圓代工產能滿載，台積電（2330）的競爭力優於同業，先進製程市占率高，下半年業績將逐季向上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。