期貨商論壇／生技期 題材火熱
新近公布的美國消費者物價指數PCE年增2.6%，創下近三年來新低，同時美國總統大選也在辯論會拉開序幕，辯論會後川普民調及勝率有所提升，導致民主黨內掀起換人聲浪，但拜登在近期的一場選舉造勢上表示堅持不退選，但後續須注意未來民主黨是否會換人參選及雙方所提出的政見，而在FED WATCH方面目前沒有太大變化，仍是指向9月降息機率最高，但也要留意後續通膨狀況。
觀察近期台股，自COMPUTEX黃仁勳效應過後，台股開始橫盤整理，類股輪動由近期題材火熱的能源、營建、生技類股上陣。雖能源、營建皆話題不斷，但近期也開始出現檢討方案，如營建方面開始管制新青安房貸，甚至能源方面新執政團隊開始拋出核能議題，所以相關類股可能開始出現疑慮；而在生技方面仍是政府所主要推動的產業，除了7月有亞洲生技展外，加上近期台股休息，可盼生技為下一波資金停泊的類股。
若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。
（永豐期貨提供）
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