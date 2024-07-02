期貨商論壇／航運期 後市可期

全球貨櫃供給持續短缺，塞港危機可能延續。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周五攀高，再漲6.8%至3,714.32點，從今年4月來指數不斷飆升，創2022年8月上旬來新高，且歐線集運期貨指數也有相當漲幅。

漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季的營收，若運價維持高檔，第4季獲利更是可望淡季不淡，航運類股具備題材。加上近期是除權息旺季，台灣航運類股表現值得留意。

美國總統大選首場辯論，雙方相互批評且醜聞攻擊頻出火藥味相當濃厚。辯論結束後，賭盤勝率（RCP）變化劇烈，拜登當選勝率急墜，市場預測川普贏得大選的獲勝機率達到65%。值得留意的是，川普表示支持以色列攻打加薩，明確表明該問題總得解決。

隨川普民調的拉升，未來地緣政治和區域衝突的不確定性將可能加劇，特別是中東的動盪局勢。留意市場是否將戰爭風險提前反映在運價中，若如此，屆時航運三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）股價波動可能加劇。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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