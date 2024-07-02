台指期 逆價差收歛

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（2）日回檔修正，齊步失守22,900點。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少969口、降至2.4萬口。展望盤勢，因前高壓力仍重，台指期後續行情仍恐較為震盪。

台股昨天早盤盤勢和上周二雷同，開低急殺後利用台積電（2330）拉抬，使指數V轉向上，但隨後權值股延續性不佳，10點過後指數測試平盤再度反轉，終場下跌179點，收在22,879點。期貨部分，台指期昨天下跌162點至22,831點，價差方面，逆價差為48.37點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超305.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少716口至14,958口，其中，外資淨空單減少969口至24,975口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少4,084口至14,259口。

永豐期貨指出，目前盤面上較為強勢的族群為綠能相關族群，對於指數的貢獻力度較低。且6月合約結算前走勢過猛，乖離放大，7月合約開倉後無太多表現，加上前高壓力較重，後續行情恐較為震盪。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局仍為偏悲觀，整體籌碼面保守。整體結構短線確實轉弱，呈現區間走勢，所以來到區間上方自然會轉弱，因此接下來來到區間下方就要注意關鍵個股表現。

至於選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1萬4,000餘口，周選擇權籌碼還是較偏樂觀，不過昨天賣權OI增量較買權OI增量小，整體籌碼面保守。

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