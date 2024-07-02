7月電子期跌 金融期漲

台北股市今天下跌179.2點，收22879.37點。7月電子期收1228.2點，下跌13.8點，逆價差2.64點；7月金融期收2016點，上漲11.2點，逆價差6.71點。

7月電子期以1228.2點作收，下跌13.8點，成交1175口。8月電子期以1229.5點作收，下跌13.55點，成交6口。

電子現貨以1230.84點作收，下跌12.56點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差2.64點。

7月金融期以2016點作收，上漲11.2點，成交798口。8月金融期以1996.6點作收，上漲13.8點，成交2口。

金融現貨以2022.71點作收，上漲4.2點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差6.71點。實際收盤價以期交所公告為準。