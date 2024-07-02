期貨公會召開會員大會 出席率逾八成

期貨公會召開第7屆第3次會員大會。金管會主委彭金隆、證期局局長張振山，以及期交所董事長吳自心等證券期貨周邊單位、相關公會首長均應邀與會。會員大會由陳佩君理事長主持，本次會員大會共計208位會員代表出席，出席率達81.6%，會議順利圓滿成功。

金管會主委彭金隆致詞時表示，我國期貨市場過去兩年推動多項措施，包括建置我國店頭衍生性商品集中結算機制，以及推出臺灣半導體30指數期貨、航運指數期貨及美國費城半導體期貨等新商品，此外包括擴大夜盤交易商品範圍、推動期交所全部商品適用動態價格穩定措施等，皆有助於提升我國期貨市場的國際競爭力。

彭金隆特別再次強調，金融市場的發展一定要建構在安全的基礎上，因為安全是金融市場最重要的基石，也是社會給予金融業信任最重要的基礎。

吳自心致詞時表示，今天是上半年的結束，期貨市場累積交易量達到1.9億萬口，日均量是165.5萬口，這個數字可望有機會超越過去的高峰，希望下半年大家繼續努力。同時，期交所將在7月29日推出微型台指期貨，並且依主管機關的指示下半年除微型台指期貨以外，其他的個股期貨或其他能上夜盤的商品都要盡速規劃。

陳佩君在會中特別感謝金管會日前提出的鬆綁八大金融措施，將期貨業列為第二項措施（開放微型台指期貨商品），讓期貨同業人員感受到主管機關對期貨業的高度重視。去年期貨交易量較去年略微減少15%，但是全體期貨商稅前獲利將近92億元，不但創歷史新高，也較前年大幅增加24%，充分顯示期貨業的韌性和前景。

今年期貨公會重點工作包括建議期交所推出更多符合交易人需求的期貨商品，並將更多個股期貨納入夜盤交易，並研議吸引國內外交易人之措施，以及響應政府打擊金融詐騙政策，辦理相關宣導，強化防護量能，公會目前正與警政署研擬簽訂MOU共同防詐。

此外，對期貨業來說最重要也最缺乏的資產就是人才，所以期貨公會將順應數位金融以及AI的趨勢，規劃在職訓練課程，並與同業深入校園，致力基礎教育在育才及培才方面與時俱進，同時公會亦將於ESG、業務及商品的開放，與國際化等方面持續協助業者。明年期貨公會將邁入30周年，正在規劃相關的活動，屆時歡迎各方共襄盛舉。