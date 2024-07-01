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美時、晶碩 盯中長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美時、晶碩相關權證
美時、晶碩相關權證

台股盤面類股輪動，多頭點火生技醫療類股，生技醫療指數上漲2.2%，成為盤面上亮點，其中，美時（1795）、晶碩（6491）等生技醫療指標股領漲。發行券商建議，看好生技醫療族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

AI科技股大漲後資金出現部分資金獲利了結，加上生技股具有低基期優勢，此外，一年一度的亞洲生技大展將於7月25日至28日舉行，及再生雙法三讀已於通過，預期將帶動生技族群股價表現，生技類股題材多元，其中，聞癌色變，癌症用藥仍是顯學；生技展本年度委託開發暨製造服務（CDMO）仍為展場重點之一，台灣多家上市櫃CDMO廠亦有參展；眼球經濟的隱形眼鏡下半年將迎來客戶的雙十一檔期拉貨。

美時因血癌藥Lenalidomide出貨高峰在第2季至第3季，預期第3季營收將有顯著提升；戒毒藥gSuboxone價格競爭情況已減緩；另外，近期已宣布併購知名學名藥廠Teva的泰國子公司，預計第4季併入報表。

晶碩下半年中國大陸（營收占比約40%）將迎來雙十一檔期出貨，而日本（占比約40%）將在第2季至第3季出貨新品矽水膠，皆推升晶碩營運逐步走高。權證發行商指出，看好美時、晶碩後續表現的投資人可買進價外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

晶碩 生技族群

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