期貨商論壇／永續期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

美光近日公布財報，預計2024財年將持續漲價，並大幅提高資本支出，並認為今年DRAM、NAND供不應求，主要是因AI需求帶動下，數據中心業務顯著增長，而個人電腦、手機市場短期需求穩定。

雖整體財報表現、財測與產業展望皆優，但可能已提早反應在股價，導致利多出盡，當日盤後重挫8%，台指期、永續期雖因此開低，但很快湧現買盤迅速走升，分別向上再戰23,000、12,000點整數關卡。

美國5月PCE通膨數據，年增與月增率皆符合市場預期，數據公布後，美指期、台指期高檔震盪，顯示市場在CPI公布後，即已提早反映通膨回落的利多，另FedWatch的9月降息機率不增反減至56. 3%，降息預期小幅下滑。

本周需留意的大事為5日將公布的美國5月非農就業報告，市場預期失業率將維持在4%，就業人口增數將大幅回落至19.5萬人，薪資年增率降至3.9%，若數據符合預期，則有助降息預期的提前，支撐台指期、永續期表現。

投資人若想藉此機會參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台指期 期貨交易 降息

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