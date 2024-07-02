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期貨商論壇／玉晶光期 後市俏

經濟日報／ 記者王皓正整理
玉晶光董事長陳天慶。 圖／聯合報系資料照片
玉晶光董事長陳天慶。 圖／聯合報系資料照片

玉晶光（3406）為確保下半年潛望式鏡頭產能供應，國票預估公司仍持續備貨舊機種鏡頭與少許新機種鏡頭，且目前在鏡頭尺寸變大、製程變複雜趨勢下，產能方面恐將面臨吃緊狀態，除在客戶營收占比提升，維持高訂單能見度外，手機鏡頭及AR／VR頭盔產品拉貨動能續強，將使第2季營運淡季不淡。

展望下半年，玉晶光在切入潛望式鏡頭下，有望在iPhone 16系列拿到iPhone 16 Pro/ Pro Max的分額。蘋果推出全新AI功能的Apple Intelligence，預計將會把AI功能導入手機、平板、電腦等終端產品，而全新AI功能將顯著優化用戶體驗，催化換機潮。靜待搭載潛望式鏡頭的iPhone手機系列，可望帶動今年iPhone出貨量重返年增，嘉惠玉晶光潛望式鏡頭營運表現。

技術面來看，玉晶光期貨自6月12日以長紅K作收，指數延續5日均線攀升，雖然目前股價短線受漲多回調因素，進入高檔橫盤震盪整理，但在當前盤面短均線仍維持多頭排列，指數仍維持於10日均線之上；另外受基本面的支持，包括iPhone 16 Pro/Pro Max在AppleIntelligence帶動換機潮，使得銷售量有望呈年增加，以及潛望式鏡頭的額外營收貢獻，將帶動玉晶光營運獲利提升之下，仍有利於樂觀看待玉晶光期貨後市發展。

（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

手機鏡頭 期貨交易 玉晶光

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