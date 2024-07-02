台指期 外資減碼空單

台股昨（1）日高檔震盪，終場上漲26點、漲幅0.1%、收在23,058點；台指期上漲11點至22,991點，逆價差為67.57點。期貨商建議，台指期由於下檔均線向上墊高支撐，預期短線震盪過後，有望挑戰前波高點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少899口至15,674口，其中，外資淨空單減少565口至25,944口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,384口至18,343口。外資昨日現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼仍偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距約1.5萬餘口，周選擇權籌碼則偏樂觀，賣權OI增量較買權OI增量多，整體籌碼面保守。

群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局仍偏悲觀，整體籌碼面保守。整體結構上，為區間整理但格局偏強，所以重點權值股台積電跟鴻海的下方支撐就很重要。另外，整體大型股較小型股弱，方向為區間整理。

元富期貨認為，就技術面而言，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤在台積電、鴻海的領漲下，指數上漲近逾180點，隨後在航運股走跌，漲幅回吐，終場小漲、以紅K棒留上影線作收。目前指數仍面臨23,000點的整數關卡壓力，所幸在下檔均線向上墊高支撐下，短線震盪過後，有望挑戰前波高點。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在22,350點，月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,300點；全月未平倉量put/call ratio值由1.08下降至1.07，VIX指數下降0.07至20.13，外資台指期買權淨金額2.23億元、賣權淨金額0.24億元，整體選擇權籌碼面中性。