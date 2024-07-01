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7月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北1日電

台北股市今天上漲26.32點，收23058.57點。7月電子期收1242點，上漲0.4點，逆價差1.4點；7月金融期收2004.8點，上漲10.8點，逆價差13.71點。

7月電子期以1242點作收，上漲0.4點，成交817口。8月電子期以1242.15點作收，下跌0.55點，成交27口。

電子現貨以1243.4點作收，上漲0.79點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差1.4點。

7月金融期以2004.8點作收，上漲10.8點，成交494口。8月金融期以1987點作收，上漲14.4點，成交12口。

金融現貨以2018.51點作收，上漲7.06點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差13.71點。實際收盤價以期交所公告為準。

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