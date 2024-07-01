快訊

聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

阿彌陀佛！日本展覽淨土宗850年，一睹佛教美術演變

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

台股開盤上漲10點 台積電上漲2元開968元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股1日開盤指數為23,042.7點，上漲10.45點。台積電（2330）開盤價為968元，上漲2元。

群益投顧表示，台股收半年線大漲5,101點、漲幅達28.45%，但周線未連四紅。大盤指數重回23,000點，但技術面呈現量縮橫盤格局。加權指數於23,000附近的高位橫盤縮量，在權值F4輪流撐盤表現之下，則有利於中小型股的投機氣氛。輪動架構之下，比較偏好短線操作，留意資金以AI為核心向外擴散的機器人、綠電、先進封裝、智慧醫療相關題材。

操作題材可留意：生技股展行情預熱；2024亞洲生技大展將於7月24至28日登場，今年生技大展有900家廠商參展，關注議題包含再生醫學、ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥.等議題。近期生技股王保瑞、權王藥華藥帶頭領軍，並以再生醫療概念股訊聯基因、訊聯、慧智等...為盤面焦點。

上周五（6/30）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,118.86點，下跌45.24點、跌幅0.12%；S&P500指數下跌0.41%；那斯達克指數下跌0.71%；費半指數上漲0.94%。台積電ADR漲1.3%，較台北交易溢價16.7%。

美國總統大選首場電視辯論會過後，主要指數承壓，評估總統辯論後的政治不確定性，標普和那指止步三連漲。現任總統拜登因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶川普概念股；債券策略師則建議買進抗通膨債券，以規避川普政策助長通膨的風險。

蘋果5月在中國大陸手機出貨量延續反彈，年增近40%（142.5萬支）。Nike釋出未來一年銷售放緩警訊，大跌20%創下單日最大跌幅。

三大法人上周五集中市場合計買超90.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超90.7億元，投信賣超7.7億元，自營商（自行買賣）買超18.3億元，自營商（避險）賣超11.1億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為22,800點，買權最大未平倉仍為23,400點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤加碼961口空單，日盤則加碼1,274口空單，未平倉淨空單增至27,656口；十大特定法人加碼2,234 口空單至16,959口。

未平倉 生技股

延伸閱讀

下半年投資雙嬌點 台新投信：台股高息 ETF、美國長天期債券 ETF

台股創高後震盪 法人：擺脫整理有待補量

科技獨占鰲頭 半導體市值型 ETF 勝出

安聯投信：台股月季線續收紅 AI主流趨勢不變

相關新聞

弘塑、辛耘 押中長天期

晶圓代工大廠CoWos先進封裝產能供不應求，相關設備協力廠包含弘塑（3131）、辛耘（3583）等同步受惠，短線股價轉強...

京元電、聯電 四檔發光

AI趨勢前景暢旺，近期外資圈展開路演（Roadshow），看好包括京元電子（2449）、聯電（2303）等後市表現，相關...

碩禾期 伺機布局

綠電近期成為市場焦點，輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購...

全民權證／創意 挑價內外20%

創意（3443）受惠委託設計（NRE）營收表現，未來將與台積電合作緊密，先進製程相關設計具優勢。法人給予「逢低買進」評等...

期貨商論壇／黃金期 緊盯均線

美國商務部公布第1季GDP指數年化終值為1.4%，優於市場預期，同時初次申請失業金人數為23.3萬人，也較市場預期的23...

全民權證／祥碩 選逾兩個月

高速傳輸IC廠祥碩（5269）除大啖AI伺服器與AI PC兩大應用商機，並迎來USB 4滲透率翻倍商機，自有品牌與IP也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。