台股開盤上漲10點 台積電上漲2元開968元

台股1日開盤指數為23,042.7點，上漲10.45點。台積電（2330）開盤價為968元，上漲2元。

群益投顧表示，台股收半年線大漲5,101點、漲幅達28.45%，但周線未連四紅。大盤指數重回23,000點，但技術面呈現量縮橫盤格局。加權指數於23,000附近的高位橫盤縮量，在權值F4輪流撐盤表現之下，則有利於中小型股的投機氣氛。輪動架構之下，比較偏好短線操作，留意資金以AI為核心向外擴散的機器人、綠電、先進封裝、智慧醫療相關題材。

操作題材可留意：生技股展行情預熱；2024亞洲生技大展將於7月24至28日登場，今年生技大展有900家廠商參展，關注議題包含再生醫學、ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥.等議題。近期生技股王保瑞、權王藥華藥帶頭領軍，並以再生醫療概念股訊聯基因、訊聯、慧智等...為盤面焦點。

上周五（6/30）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,118.86點，下跌45.24點、跌幅0.12%；S&P500指數下跌0.41%；那斯達克指數下跌0.71%；費半指數上漲0.94%。台積電ADR漲1.3%，較台北交易溢價16.7%。

美國總統大選首場電視辯論會過後，主要指數承壓，評估總統辯論後的政治不確定性，標普和那指止步三連漲。現任總統拜登因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶川普概念股；債券策略師則建議買進抗通膨債券，以規避川普政策助長通膨的風險。

蘋果5月在中國大陸手機出貨量延續反彈，年增近40%（142.5萬支）。Nike釋出未來一年銷售放緩警訊，大跌20%創下單日最大跌幅。

三大法人上周五集中市場合計買超90.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超90.7億元，投信賣超7.7億元，自營商（自行買賣）買超18.3億元，自營商（避險）賣超11.1億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為22,800點，買權最大未平倉仍為23,400點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤加碼961口空單，日盤則加碼1,274口空單，未平倉淨空單增至27,656口；十大特定法人加碼2,234 口空單至16,959口。