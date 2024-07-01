京元電、聯電 四檔發光

AI趨勢前景暢旺，近期外資圈展開路演（Roadshow），看好包括京元電子（2449）、聯電（2303）等後市表現，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利近期在亞洲多地展開大規模路演，對於台系電子供應鏈，按讚台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等八檔個股，均給予「優於大盤」評等。

近期京元電股價強勁，法人認為，京元電是主要AI廠商的測試者，包括聯發科、輝達、博通。目前預估第2季、第3季皆為個位數的營收成長，毛利率可達到約34%至35%。另外，台系供應鏈下，京元電願投入更多資本支出，預計今年第4季及2025年盈利將優於市場預期。

聯電在2024年下半年不調高晶圓價格，法人看好聯電在22、28奈米的競爭力，有助抵禦市場競爭壓力，但由於客戶拉貨保守，營運動能受限。展望2024 年，由於補庫存需求有限，聯電營運回升力道受壓，預期僅在下半年加速回溫。

法人指出，這波AI狂潮帶動台股今年來漲幅近三成多，生成式AI趨勢同時拉動半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈營運與獲利。

權證發行商建議，看好京元電、聯電等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主。