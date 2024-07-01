仁寶、貿聯 認購火熱

台股多空激烈，目前盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考仁寶（2324）、貿聯-KY（3665）等，利用權證參與行情。

法人表示，台股指數突破23,000點關卡後，在高檔震盪整理，手中若有漲多持股可適當減碼，並從漲勢一致的族群中，布局股價位階相對較低的優質股，看好補漲行情展開下，可望獲得資金青睞。

仁寶、貿聯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

群益金鼎證券建議，投資人可以權證入場相關優質股，如仁寶、貿聯-KY等，利用權證代替現股布局，可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數獲利。

仁寶受惠AI PC出貨，本季筆電出貨量可望優於預期，季增率從原估中個位數百分比（4%至6%）上調為高個位數百分比（7%至9%）。法人看好仁寶本季營收季增14%，隨AI PC滲透率提升，伺服器與車用電子業務穩定成長，產品組合改善，明年獲利將優於今年。

法人表示，仁寶美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，帶動第2季筆電出貨量優於預期。微軟Windows 10預計明年停止更新，新一波採購潮有機會落在今年下半年，預估AI PC明年滲透率將達30%至40%，仁寶AI PC出貨量將擴大。

貿聯-KY成為輝達（NVIDIA）GB200人工智慧（AI）伺服器合格供應商，帶動高速運算（HPC）連接器與連接線成為今年成長主力產品。法人看好今年每股純益逾20元，明年獲利再增三成，每股純益將達26元以上。

業界分析，供應鏈躋身輝達GB200合格供應商，對雲端服務供應商（CSP）有關鍵意義。據悉，貿聯已有兩組人員分別服務輝達與主要CSP客戶需求，今年第4季到明年高速運算部門貢獻營收比重可望持續提升。

法人看好，HPC將是貿聯今年最大成長動能，加上資訊傳輸、電器等動能復甦，僅電動車展望較保守，預期今年將賺兩個股本，2025年超過26元。貿聯目前產品營收比重為工業41%、電器15%、車用23%、資訊科技（IT）20%。

群益金鼎證券建議，投資人可設定價外程度20%以內、中長天期權證，連結仁寶相關權證包括仁寶群益39購02、仁寶元大3A購01；貿聯-KY相關權證有貿聯群益42購01、貿聯凱基3C購04等。