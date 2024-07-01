全民權證／祥碩 選逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正整理
祥碩相關權證 圖／經濟日報提供
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高速傳輸IC廠祥碩（5269）除大啖AI伺服器與AI PC兩大應用商機，並迎來USB 4滲透率翻倍商機，自有品牌與IP也有很大發揮空間。

祥碩透過PCIe Gen4 Packet Switch搶攻AI伺服器商機，下半年主控端和裝置端會進入品牌廠、進入量產，裝置端隨著PC廠整合後，加上超微高階CPU有USB HOST，明年USB 4滲透率將翻倍。

CPU速度加快，I／O裝置也加速，祥碩透過Packet switch進入AI伺服器中，今年底有48-80 highlane count新設計定案，明年規格將再提升，明年下半年相關營收有望衝占一成。投資人可挑選價內外程度20%內、距到期日兩個月以上權證，如祥碩台新3C購01、祥碩凱基3C購02。（台新證券提供）

AI 祥碩

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