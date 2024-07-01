期貨商論壇／黃金期 緊盯均線

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，緊盯均線。 路透
黃金期，緊盯均線。 路透

美國商務部公布第1季GDP指數年化終值為1.4%，優於市場預期，同時初次申請失業金人數為23.3萬人，也較市場預期的23.6萬以及上周的23.9萬更低，另外，PCE物價指數季增年率終值報3.4%，略高於市場預期與修正值的3.3%，顯示出經濟動能未出現減弱現象。

加上聯準會投票成員之一的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic表示，考慮到目前所有情況，認為今年降息一次的機會較大，因此使得美元維持強勢格局，導致近期黃金期貨回檔修正之後，陷入橫盤整理。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至6月27 日為止，黃金持有量為829公噸，雖然近期出現減碼動作，也讓期貨價格出現回檔修正，所幸減碼幅度不大，也讓後續賣壓減輕，價格進入整理。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位，再創新高，來到24.3萬口，雖然價格出現回落，但非商業交易人逢低加碼，顯示出對於黃金後勢依舊看好。

從技術面來看，5月中旬價格再創歷史高點後，隨即獲利了結賣壓出籠，加上美元出現轉強下，價格跌破短、中期均線，並且在季線附近，震盪整理，短線上空方占優勢，後續觀察重點在於價格能否回到均線之上，並且站穩均線，盤勢才有機會回到多方格局。

（華南期貨提供）

期貨交易 美國商務部

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