全民權證／創意 挑價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
創意相關權證 圖／經濟日報提供
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創意（3443）受惠委託設計（NRE）營收表現，未來將與台積電合作緊密，先進製程相關設計具優勢。法人給予「逢低買進」評等，目標價1,800元。

法人上調創意全年展望，營收成長優於預期。其中，NRE營收預計年增逾20%。晶圓產品營收年減個位數百分比，主因SSD控制器客戶庫存去化不明朗；NRE的增長是由加密貨幣專案推動。

創意去年AI營收占比約8%，今年將增至兩位數。創意與台積電在先進製程領域合作密切，除後段服務，未來有望向客戶提供基於HBM的die、UCIe等相關專案設計。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上等權證，如創意兆豐3C購01、創意永豐43購03。（兆豐證券提供）

台積電 營收

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