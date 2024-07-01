綠電近期成為市場焦點，輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購；經濟部長郭智輝日前稱，已親自接洽至少三家國際大廠來台投資AI研發中心或資料中心。

此外，業界也傳出蘋果將來台設立資料中心，當各國科技巨擘相繼落地台灣建置，將引爆更大的綠電需求。

由於AI資料中心相當耗電，加上淨零碳排以及RE100等要求，各大科技公司用電量與綠電採購激增，將有助於本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨。

太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，且相較於離岸風電、水力、氫能等再生能源，太陽能光電不僅布建速度快，而且建置成本也較低，自然是綠電的最佳來源。

碩禾（3691）5月營收7.2億元，月減8.88%′年增356.18%。碩禾總經理黃文瑞稱，營收走高主要是新產品TOPCon導電漿銷量增加所致，碩禾TOPCon導電漿自去年12月正式開始出貨以來，客戶數慢慢增加，逐漸放量。

隨著TOPCon正面和背面都要印銀漿，銀漿需求多一倍，總體月需求量從200噸倍增到400噸，且美中貿易戰下，中國銀漿產品不能輸入美國，非中市場增添未來的成長爆發力，投資人不妨留意碩禾期（NGF）相關操作。

（群益期貨提供）