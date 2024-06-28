台泥、東陽 鎖定長天期

台股受科技股漲跌不一影響，行情在高檔震盪整理之際，台泥（1101）、東陽（1319）等傳產績優股，成為許多投資買盤的焦點。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

中國大陸6月上旬水泥價格反彈，主要漲價區域為華北、東北、華南、西南地區，幅度約每噸人民幣20至100元不等，重慶地區調漲人民幣50至100元，上調主因在於企業於6至8月期間實施錯峰生產，供給有效減少，另煤炭等原料成本居高不下，為改善營運，主要企業引領價格上漲。

法人指出，6月上旬水泥價格有所反彈，主因在第2季以來，水泥市場旺季不旺，企業為改善營運虧損狀態，近期多數地區積極實施錯峰生產，庫存水準去化後，帶動價格呈現上漲下，將有利台泥近期單位獲利能力，預估今年EPS1.74元，將優於去年的1.03元。

東陽生產汽、機車零組件，為台灣塑膠件供應商，也是全球第一大汽車AM塑膠件製造商，塑膠件全球市占率70%、板金部分市占率35%；今年第1季營收比重為AM占營收76%、OEM24%，並陸續在大陸重慶、南京、福州、長春、哈爾濱、長春、天津、武漢、長沙、廣州等地設廠，大陸OEM客戶包含一汽、長安、東風汽車、廣汽等。

此外State Farm擴大AM件賠付的利多，東陽作為全球第一大汽車AM塑膠件製造商，將是最大受惠者。市場預估今年營收259億元、年成長8.5%，毛利率32.6%、年增2.7個百分點，稅後淨利41.3億元、年成長37% ，每股純益上看7元。權證發行商建議，看好台泥、東陽後市的投資人，可挑價內外15%內、有效天期超過120天商品入手。