金像電、宏捷科 四檔火

金像電（2368）、宏捷科（8086）近日股價轉強，股價基期相對較低，多頭買盤看好其後續業績潛力，配合量增而價揚；權證發行商表示，近期盤勢輪動較快，但股價短線漲幅大，可挑價外15%以內的相關認購權證操作。

金像電受惠AI Server逐步放量，加上台灣廠區產能擴充20%，預期今年第2、3季營收皆將季增個位數百分比，毛利率介於27%至30%。第2季動能來自於Regular Server需求復甦、AI Server板材隨CoWoS產能舒緩而逐步放量。雖面臨電價調漲（影響毛利率約 0.5個百分點），但受惠稼動率持續拉升及匯率正向幫助下，影響有限。

金像電、宏捷科相關權證 圖／經濟日報提供

金像電今年第3季將再次擴充台灣廠區產能，對標產品主要為AI Server及 Networking相關板材，並將強化HDI厚板製程能力。展望第4季，除受惠Regular Server及AI Server雙動能需求延續外，預期新客戶貢獻開始發酵下，Switch板材營運規模也將進一步擴張，搭配800G Switch需求陸續放量，預估第4季整體營收將持續季增。

宏捷科今年第2季受惠手機客戶需求回升，營運持續成長；下半年進入手機零組件拉貨旺季，待產能去瓶頸化後，營運規模可望逐漸放大，獲利能再度成長。經過2022與2023年營運低谷後，自2023年第4季起的營運快速攀升，今年第1季亦不受產業淡季與工作天數減少的影響，營收快速成長，預期今年獲利將明顯躍增，2025年則受惠陸系與美系客戶下單增加、台系Wi-Fi客戶需求成長，營收將創歷史新高。

在手機產品需求持續成長下，宏捷科Cellular產品近期持續有陸系急單挹注，美系客戶也接連開出新量產品規格，多以5G FEM為主，逐漸貢獻營收。Wi-Fi產品客戶需求穩健成長，也帶來穩定下單需求。 第3季進入手機產品拉貨旺季，陸系客戶營收可望繼續成長。