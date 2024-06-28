全民權證／智原 押價內外20%

智原（3035）營運由2023至2026年預計有20%至30%的年複合式成長率。今年主要成長動能為委託設計服務（NRE）。此外智原跨入先進封裝，接到AI應用開案，再加上ARM新案加入，預期2025年在先進製程訂單逐步貢獻下，營收獲利將大幅成長。

智原今年6月27日宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟，未來有機會增加AI、HPC和智慧汽車等客戶下一代應用。Intel和智原合作加速矽概念產品化，拓展晶圓代工業務。智原5月已與Arm和Intel合作，基於Intel的18A製程開發64核SoC。其平台（A800）預計2025上半年推出。

權證發行商建議，看好智原後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120以上的商品，參與個股行情。（群益金鼎證券提供）