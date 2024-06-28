全民權證／南電 二檔有看頭
南電（8046）營收逐步回溫中，法人認為第1季為谷底，第2季營收季增15%至20%；產品以BT成長性最高，預估稅後純益8,136萬元，較上季轉虧為盈，每股純益（EPS）0.13元。
下半年載板將有不少新產品量產，配合產業旺季的拉貨，南電營收將重返成長軌道，主力客戶在網通和伺服器相關產品的需求有明顯回溫，PCB和BT也面臨產業旺季，三大產品線都將較第2季成長，資本支出今年將低於去年的117億元，因為樹林廠擴產已告一段落，市場預估今年營收為373.1億元，年減11.6%，稅後純益19.1億元，EPS近3元。
權證券商建議，看好南電後市股價表現的投資人，建議可利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）
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