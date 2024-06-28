全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供
奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供

奇鋐（3017）隨水冷板（Cold Plate）及風扇背門打入四大雲端服務提供商（CSP）供應鏈，加上水冷產品進度符合預期，法人評估相關零組件出貨量優於預期，中長期成長動能佳。

法人分析，奇鋐是GB200伺服器二家供應商之一，並為交換器Switch Tray唯一水冷板供應商。在分歧管（CDM）及冷卻液分配裝置（CDU）部分，奇鋐目前至少拿到二家CDM及一家CDU訂單；風扇則全數切入供應鏈。法人正向看待奇鋐水冷產品競爭優勢，主要著眼於零組件可自製、CSP採用度高於預期，加上少數對手認證進度較慢等因素。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

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