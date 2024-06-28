7月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲126.27點，收23032.25點。7月電子期收1242.05點，上漲12.20點，逆價差0.56點；7月金融期收1994.20點，上漲7.80點，逆價差17.25點。
7月電子期以1242.05點作收，上漲12.20點，成交1068口。8月電子期以1242.70點作收，上漲13.15點，成交4口。
電子現貨以1242.61點作收，上漲8.36點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.56點。
7月金融期以1994.20點作收，上漲7.80點，成交723口。8月金融期以1974.60點作收，上漲11.00點，成交3口。
金融現貨以2011.45點作收，上漲10.30點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差17.25點。實際收盤價以期交所公告為準。
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