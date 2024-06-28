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期貨商論壇／半導體30期 看旺

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
半導體示意圖。 (新華社)
半導體示意圖。 (新華社)

隨著人工智慧（AI）熱潮持續延燒，AI晶片龍頭輝達成為全球搶建AI基礎設施的最大受惠者，國際大廠微軟、亞馬遜等企業競相搶購輝達AI晶片之下，不僅推升輝達營運大幅成長，更吸引市場資金積極湧入，顯見市場對人工智慧前景仍然樂觀，AI需求前景一片向好。

受惠最深的台股也出現強勢表現，以台積電為主的半導體等相關產業更成為直接受惠族群，在全球瘋搶輝達AI晶片之下，台積電成為本次AI熱潮大贏家。與此同時，搭載輝達新一代AI晶片GB200的AI伺服器將於下半年陸續出貨，除晶圓代工的先進製程產能外，AI需求也推升高頻寬記憶體（HBM）需求，預期在產能排擠下，DRAM產品可能供不應求，台鏈也將受益。

綜合來看，儘管近期科技股大漲後，投資人出現逢高獲利了結狀況，不過，在AI前景看好下，半體體產業後市仍然可期。觀察近期半導體30期貨出現回檔走勢，後續留意指數能否守穩月線位置，若能守住半導體30期也有望在休息過後再上攻。（凱基期貨提供、記者王皓正整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 晶片 輝達

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