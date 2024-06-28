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期貨商論壇／原油期 樂觀看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 （路透）
原油示意圖。 （路透）

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間延後。美國6月消費者信心指數從前月的101.3回落至100.4，反映市場對經濟前景擔憂。俄國煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊，以色列與黎巴嫩真主黨在黎邊境交火近期衝突明顯升級，市場憂慮以哈戰火蔓延到黎巴嫩境內地緣政治風險上升，加上近期熱浪來襲，夏季能源用量增，使8月交割輕原油期貨26日上漲0.1%，收在每桶80.9美元。

在原油供需數據部分，美國能源資訊局（EIA）數據顯示21日當周美國原油產量維持在每日1,320萬桶不變，但煉油廠開工率降低，原油庫存較前周增加360萬桶，反映需求面較為疲軟。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便聯準會官員持續發表鷹派談話，市場預期Fed降息時間延後，高利率維持更久不利全球原油需求。然而從標普全球公布美國6月製造業PMI初值51.7，優於預期的51，並創三個月新高的數據表現來看，美國商業活動依然強勁。在下半年的原油需求維持強勁之下，可樂觀看待輕原油價格表現。（國泰期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

國泰 期貨交易 美國聯準會

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