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店頭集中結算業務 跨步

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所12日獲歐洲證券及市場管理局（European Securities and MarketsAuthority, ESMA）通知，有關新增新台幣無本金交割遠期外匯契約（TWD NDF）結算商品一案，已經ESMA正式審核通過、並即日生效。

期交所現為ESMA認可為歐盟境外第三國集中結算機構（TC-CCP），依歐洲市場基本結構管理法規（European MarketInfrastructure Regulation, EMIR）第25條之規定，TC-CCP如有新增或縮減所提供之服務時應通知ESMA，以利ESMA就該服務之適法性及對歐盟市場的影響進行評估。

期交所2023年6月28日通知ESMA將於2023年7月31日起，提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務及受理TWD NDF集中結算，經ESMA確認期交所相關法令遵循已完整落實並審核新增服務後，於2024年6月12日核准期交所之申請。

期交所致力研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國際規範之結算制度，持續遵循金融市場基礎設施準則（Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI）並進行量化資訊揭露，以完善風險管理架構，營造有利於國內外各方機構參與之環境。

期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，自2022年7月25日店頭集中結算業務開業至今，接續取得國際金融監理機構之認可。

除於2022年12月31日取得ESMA認可為TC-CCP外，於2023年10月13日由日本金融廳核可為新台幣IRS合格結算機構，更於2024年2月14日獲美國CFTC核發豁免註冊為美國結算機構（Exempt DCO）資格，有效擴展我國店頭集中結算業務發展，增強競爭力和國際能見度，以及提升參與者資金運用效率與競爭力，大幅提升參與我國集中結算市場之意願，並可望進一步活絡衍生性商品交易市場。

期交所表示，將持續積極向其他國家申請合格集中結算機構資格（QCCP）認可，與國際接軌，積極落去實法令遵循之要求，增加外國金融機構對於我國市場信心，並推動我國金融市場的國際化發展，擴展國際影響力，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。

新台幣 期交所

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