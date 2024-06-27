光寶科、台達電 四檔夯

特斯拉股價轉強再度帶動電動車相關零件概念股表現，光寶科（2301）、台達電（2308）也因為未來光電半導體及AI產業發展的業績看俏而獲法人青睞，權證發行商表示，近期盤勢震盪，可挑長天期偏價外15%左右的相關認購權證操作。

2024年IEA預估全球電動車銷量為1,660萬台，年增21%。因基期墊高，年增率低於2021~2023年表現。全球電動車市場仍由主要區域市場中國大陸、歐洲及美國所主導，三大市場占比超過90%。電動車發展需要充電設施支持，故公共充電樁、私人充電樁建置將持續增長。

光寶科、台達電相關權證

電動車產品需求有助於帶動相關供應鏈表現。短期營運動能方面，今年第1季為營運谷底，第2季營運有望走揚，且今年下半年優於上半年表現。不過仍需留意大陸市場競爭加劇帶來的降價風險及歐盟反補貼案件宣判結果。

光寶科技6月26日至28日參加2024 ALE上海國際汽車燈具展覽會，以「光馭未來 互聯無限」主題，聚焦智能車燈核心模組解決方案，完整展現光寶在光電半導體生態系布局。

光寶擁有多元、跨領域的產品組合、專業的光電工程及特殊製程技術，提供最全面的解決方案，助力客戶實現願景。同時，以低碳永續設計作為研發核心，持續開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術。透過展會深化與智慧移動生態系的合作，共同推動光電半導體技術在車載市場的潛力，為汽車產業開創未來。

台達電在AC與DC電源市場皆居領導地位，受惠AI伺服器熱潮，未來AI伺服器升級至Blackwell GPU有望進一步推升內含價值與市占率。預期2023至2026年伺服器電源營收年複合成長率將達23%，營收貢獻將從2023年的16%提升至2025年的20%。