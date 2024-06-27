快訊

被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今晨收押禁見

遭議員點名「誘拐人妻」 吉安警分局長深夜喊告：捍衛名譽

光寶科、台達電 四檔夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

特斯拉股價轉強再度帶動電動車相關零件概念股表現，光寶科（2301）、台達電（2308）也因為未來光電半導體及AI產業發展的業績看俏而獲法人青睞，權證發行商表示，近期盤勢震盪，可挑長天期偏價外15%左右的相關認購權證操作。

2024年IEA預估全球電動車銷量為1,660萬台，年增21%。因基期墊高，年增率低於2021~2023年表現。全球電動車市場仍由主要區域市場中國大陸、歐洲及美國所主導，三大市場占比超過90%。電動車發展需要充電設施支持，故公共充電樁、私人充電樁建置將持續增長。

光寶科、台達電相關權證
光寶科、台達電相關權證

電動車產品需求有助於帶動相關供應鏈表現。短期營運動能方面，今年第1季為營運谷底，第2季營運有望走揚，且今年下半年優於上半年表現。不過仍需留意大陸市場競爭加劇帶來的降價風險及歐盟反補貼案件宣判結果。

光寶科技6月26日至28日參加2024 ALE上海國際汽車燈具展覽會，以「光馭未來 互聯無限」主題，聚焦智能車燈核心模組解決方案，完整展現光寶在光電半導體生態系布局。

光寶擁有多元、跨領域的產品組合、專業的光電工程及特殊製程技術，提供最全面的解決方案，助力客戶實現願景。同時，以低碳永續設計作為研發核心，持續開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術。透過展會深化與智慧移動生態系的合作，共同推動光電半導體技術在車載市場的潛力，為汽車產業開創未來。

台達電在AC與DC電源市場皆居領導地位，受惠AI伺服器熱潮，未來AI伺服器升級至Blackwell GPU有望進一步推升內含價值與市占率。預期2023至2026年伺服器電源營收年複合成長率將達23%，營收貢獻將從2023年的16%提升至2025年的20%。

光寶科 光電 電動車

延伸閱讀

影／高雄好心少年派出所說明見人路倒經過 電動車剛停好竟火燒車

南韓現代汽車推平價電動小車Inster！ 2.5萬歐元有找

疑充電中電動車鋰電池爆炸起火 2女吸入濃煙送醫

英智庫：中國升高台海局勢 英國新政府需更勇於應對

相關新聞

期貨商論壇／半導體30期 看旺

隨著人工智慧（AI）熱潮持續延燒，AI晶片龍頭輝達成為全球搶建AI基礎設施的最大受惠者，國際大廠微軟、亞馬遜等企業競相搶...

期貨商論壇／原油期 樂觀看待

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間延後。美國6月消費者信心指數從前月的101.3回落至100.4，反映市場對經濟前景擔...

店頭集中結算業務 跨步

臺灣期貨交易所12日獲歐洲證券及市場管理局（European Securities and MarketsAuthori...

光寶科、台達電 四檔夯

特斯拉股價轉強再度帶動電動車相關零件概念股表現，光寶科（2301）、台達電（2308）也因為未來光電半導體及AI產業發展...

茂迪、士電 挑逾三個月

台股權值電子股表現受壓抑，如茂迪（6244）、士電（1503）等綠能概念股躍居亮點。發行券商建議，看好綠能族群的投資人可...

全民權證／元晶 二檔強強滾

元晶（6443）昨（27）日價量俱揚，股價大漲8.51%，收上29.95元，創下今年新高價；成交量達80,709張，較前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。