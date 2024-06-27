快訊

被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今晨收押禁見

遭議員點名「誘拐人妻」 吉安警分局長深夜喊告：捍衛名譽

全民權證／元晶 二檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君整理
元晶相關權證
元晶相關權證

元晶（6443）昨（27）日價量俱揚，股價大漲8.51%，收上29.95元，創下今年新高價；成交量達80,709張，較前一日大增861.05%，為2022年9月以來新大量。

2030年前將有十座資料中心在台設立，推動綠電需求強勁，盤面題材熱度擴散，昨天盤面由太陽能族群接棒。法人認為，隨北美與日本開始對於第三地太陽能提出更多限制，將有利台灣與當地系統商合作開拓市場。雖然產業報價行情仍處在低檔，但考量將有兩條M10以量產並且升級成高效率產品，未來在產品來源的組合彈性度更大，讓元晶仍能維持市場競爭性。

看好元晶後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元晶 太陽能

延伸閱讀

AI產業專區將落腳台南沙崙 市府爭取建立生態圈

中興電、亞力 挑逾90天

雲林虎尾圖書館率先開設學童專區 7月上路提供舒適自修空間

太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

相關新聞

期貨商論壇／半導體30期 看旺

隨著人工智慧（AI）熱潮持續延燒，AI晶片龍頭輝達成為全球搶建AI基礎設施的最大受惠者，國際大廠微軟、亞馬遜等企業競相搶...

期貨商論壇／原油期 樂觀看待

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間延後。美國6月消費者信心指數從前月的101.3回落至100.4，反映市場對經濟前景擔...

店頭集中結算業務 跨步

臺灣期貨交易所12日獲歐洲證券及市場管理局（European Securities and MarketsAuthori...

光寶科、台達電 四檔夯

特斯拉股價轉強再度帶動電動車相關零件概念股表現，光寶科（2301）、台達電（2308）也因為未來光電半導體及AI產業發展...

茂迪、士電 挑逾三個月

台股權值電子股表現受壓抑，如茂迪（6244）、士電（1503）等綠能概念股躍居亮點。發行券商建議，看好綠能族群的投資人可...

全民權證／元晶 二檔強強滾

元晶（6443）昨（27）日價量俱揚，股價大漲8.51%，收上29.95元，創下今年新高價；成交量達80,709張，較前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。