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全民權證／雙鴻 瞄準價外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
雙鴻相關權證
雙鴻相關權證

雙鴻（3324）受惠Eagle Stream及Genoa平台出貨量增加，帶動散熱模組單價提升，且水冷產品需求強勁，推動伺服器營收比重大幅提升，挹注營運。

受惠於Supermicro每月生產的水冷散熱AI伺服器機櫃數量上調，預計第2季單季出貨量將超過1,000櫃HGX AI伺服器，雙鴻水冷營收比重將逐季提升。根據調查，確認雙鴻打入一美系CSP的GB200供應鏈，產品為水冷散熱機櫃零組件生產及組裝業務，該客戶為繼Supermicro之後的第二家水冷客戶，貢獻營收。

投資人若看好雙鴻後市股價表現，可挑選價外20%以內、有效天期150以上的權證入手。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 營收 雙鴻

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