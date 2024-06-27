全民權證／雙鴻 瞄準價外20%

雙鴻（3324）受惠Eagle Stream及Genoa平台出貨量增加，帶動散熱模組單價提升，且水冷產品需求強勁，推動伺服器營收比重大幅提升，挹注營運。

受惠於Supermicro每月生產的水冷散熱AI伺服器機櫃數量上調，預計第2季單季出貨量將超過1,000櫃HGX AI伺服器，雙鴻水冷營收比重將逐季提升。根據調查，確認雙鴻打入一美系CSP的GB200供應鏈，產品為水冷散熱機櫃零組件生產及組裝業務，該客戶為繼Supermicro之後的第二家水冷客戶，貢獻營收。

投資人若看好雙鴻後市股價表現，可挑選價外20%以內、有效天期150以上的權證入手。（元大證券提供）

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