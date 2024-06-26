期貨商論壇／台積期 長線偏多

富邦期貨分析師曹富凱表示，台灣5月PMI重返景氣榮枯線之上，整體基本面持續回升，接下來市場焦點在台積電（2330）7月法說會。由於是AI指標，只要法說釋出正向展望，將有利台積電股價回升，並支撐台股向上動能。

台股均線多頭格局未變，短線拉回修正後，可留意進場時機。近日拉回僅是漲多修正震盪整理，並非盤勢轉空。此外，台股目前仍處AI帶動的多方趨勢，預期後市仍有望上攻。

全球數位轉型正在加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算的強勁需求仍處爆發性成長階段。台積電5月營收月減2.7%，年增30.1%，累計前五月營收年增27%，表現優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

曹富凱表示，整體上，台積電宣布買回庫藏股，區間598~1281元，暗示台積電看好自家營運，不過真正的利多是台積電將調漲代工價，有助於維持毛利率，而台股在台積電拉抬下創高，多方趨勢不變。

台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。（富邦期貨提供）

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