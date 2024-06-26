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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

全民權證／奇鋐 押價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
奇鋐相關權證
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奇鋐（3017）2024年3D VC放量成長，中長期有望取得最多CSP液冷訂單；因B100服器仍以3D VC解熱為主流，平均銷售價格（ASP）為傳統散熱模組二至四倍，帶動散熱產品價量齊揚，加上輝達即將召開股東會，吸引買盤進場押寶。

奇鋐目前液冷板模組月產能達11.5萬片，約當4萬片液冷板，今年下半年將擴充1.5倍。Rack CDU月產能為每千台2,500套，預計第3季評估是否擴產。在奇鋐仍為CSP客戶液冷散熱主要供應商下，法人預估2025年液冷營收比為24.4%，給予「強力買進」評級。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐後市，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證。（台新證券提供，記者蔡靜紋整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

奇鋐 權證

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