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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

全民權證／鈊象 選逾兩個月

經濟日報／ 記者周克威整理
鈊象相關權證
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鈊象（3293）去年營收年增18.6%，每股純益（EPS）45.61元，其中網路遊戲營收與前一年持平，《明星三缺一》和《金好運》營收成長，其他自營遊戲呈現持平或小幅下滑；授權遊戲營收年成長超過40%。

鈊象樂觀看待2024年，甚至是未來的二至三年，除了東南亞授權之外，歐美除馬爾他取得執照外，英國、羅馬尼亞、瑞典和加拿大都有持續提出申請執照，若成功切入，會有不小的成長動能。商用遊戲機則預計於第2、3季各推一款新機種，市場預估今年營收年成長28.5%，EPS成長至61.1元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供、記者周克威整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 鈊象

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