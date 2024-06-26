全民權證／鈊象 選逾兩個月
鈊象（3293）去年營收年增18.6%，每股純益（EPS）45.61元，其中網路遊戲營收與前一年持平，《明星三缺一》和《金好運》營收成長，其他自營遊戲呈現持平或小幅下滑；授權遊戲營收年成長超過40%。
鈊象樂觀看待2024年，甚至是未來的二至三年，除了東南亞授權之外，歐美除馬爾他取得執照外，英國、羅馬尼亞、瑞典和加拿大都有持續提出申請執照，若成功切入，會有不小的成長動能。商用遊戲機則預計於第2、3季各推一款新機種，市場預估今年營收年成長28.5%，EPS成長至61.1元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供、記者周克威整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言