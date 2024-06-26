全民權證／鈊象 選逾兩個月

鈊象（3293）去年營收年增18.6%，每股純益（EPS）45.61元，其中網路遊戲營收與前一年持平，《明星三缺一》和《金好運》營收成長，其他自營遊戲呈現持平或小幅下滑；授權遊戲營收年成長超過40%。

鈊象樂觀看待2024年，甚至是未來的二至三年，除了東南亞授權之外，歐美除馬爾他取得執照外，英國、羅馬尼亞、瑞典和加拿大都有持續提出申請執照，若成功切入，會有不小的成長動能。商用遊戲機則預計於第2、3季各推一款新機種，市場預估今年營收年成長28.5%，EPS成長至61.1元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供、記者周克威整理）

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