7月電子期漲 金融期跌

時序進入第2季末，投信季底作帳進入倒數計時，台股大盤震盪加劇，但股本在60億元附近或以下的績優中小型股有投信布局作價跡象，尤其以投信過去五個交易日買超的個股，成為近日盤面焦點，相關權證可留意布局時機。

2024-06-25 23:33