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7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲110.72點，收22986.69點。7月電子期收1232.45點，上漲11.85點，逆價差5.21點；7月金融期收1997點，下跌20.80點，逆價差13.91點。

7月電子期以1232.45點作收，上漲11.85點，成交993口。8月電子期以1232.95點作收，上漲12.30點，成交6口。

電子現貨以1237.66點作收，上漲12.48點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差5.21點。

7月金融期以1997點作收，下跌20.80點，成交576口。8月金融期以1976點作收，下跌16.60點，成交3口。

金融現貨以2010.91點作收，下跌22.36點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差13.91點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

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