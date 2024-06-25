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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

期貨商論壇／華航期 營運正向

經濟日報／ 記者王皓正整理
圖為中華航空客機。 聯合報系資料照
圖為中華航空客機。 聯合報系資料照

華航（2610）是台灣規模最大的航空公司之一，航線網絡涵蓋亞洲、北美、歐洲和大洋洲等地區，提供廣泛的客運和貨運服務。此外，華航還涉足機場地勤、機務維護等多元業務，構建完整航空服務鏈。

華航在疫情期間遭受了巨大的挑戰，但其強大的市場地位和靈活的營運策略，使其在疫情後能迅速調整和擴展業務。隨全球電子商務快速增長，航空貨運需求持續攀升。據最新財報，今年第1季華航合併營收達到486.5億元，淨利潤31億元，每股稅後純益0.51元。顯示華航在疫後迅速恢復盈利能力。

發展計畫方面，華航計劃在今年引進多架A350-900和A321neo客機，並從2025年起開始接收24架波音787客機。這些新機型將顯著提升運營效率和服務質量，並幫助公司在激烈的市場競爭中保持優勢。

貨機的部分，華航正在逐步淘汰老舊的747貨機，並引進更為先進的波音777F貨機。這將有助於提升該公司的貨運能力，並應對不斷增長的電子商務和高價值貨物運輸需求。

綜合以上分析，基於華航在後疫情時代強勁的市場復甦潛力、穩健的財務表現和清晰的長期發展戰略，投資者在考慮風險的前提下，持有或增持華航的股分。這將有助於把握華航未來的增長機遇，並從全球航空市場的恢復中獲益。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

疫情 華航

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