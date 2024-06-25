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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

期貨商論壇／生技期 伺機突圍

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

6月FOMC會議後，聯準會主席鮑爾並沒有鷹派言論，公布的CPI數據也比預期還更低，近二周數據也弱於市場預期，符合降息基調。據FED WATCH資料，市場仍認為9月降息機率達67.7%，12月的FOMC會議可能會再降1碼。

美國總統大選的序幕，拜登與川普將在台灣時間6月28日早上9點進行電視辯論，後續也關注雙方民調及其他通膨數據。

觀察近期台股，由於AI效應使台積電持續上攻，ADR換算台積電現貨價格最高已逾1,100元，目前台積電也嘗試挑戰千元大關，但近期輝達回檔休息，台股也在創23,406點新高後回檔，且近期台積電波動甚大，對指數的波動影響也較為劇烈。

生技指數方面，市值較大前幾檔個股近期皆呈盤整態勢，但指數仍呈現多頭型態，短期內已到壓力位置，若大盤仍較樂觀，後續有機會突破壓力、呈盤堅格局，但因台積電回檔休息，要小心生技指數與大盤回檔風險。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口的原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 生技

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