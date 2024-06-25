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微型臺指期 投資新選擇

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片

隨經濟成長，台股加權指數已站穩2萬點之上，現行小型臺指期貨（下稱小臺）契約規模，已由2001年4月推出時每口約新臺幣27萬元，增加至新臺幣百萬元以上。考量小臺交易門檻已顯著提高，為提升交易可及性與便利性，臺灣期貨交易所預計推出微型臺指期貨。

期交所董事長吳自心預估，今年台灣期貨市場交易量可優於2023年，7月底期交所規劃推出微型台指期貨和小型ETF期貨，今年底前推出交易人風險偵測平台。

微型臺指期貨之契約規格原則上，與臺股期貨（下稱大臺）相同，均可於期貨市場日盤及夜盤交易，僅契約乘數、契約規模及原始保證金金額有所不同。

微型臺指期貨契約乘數為每點新臺幣10元，若以加權指數2萬點換算，契約規模約新臺幣20萬元，原始保證金為現行大臺20分之一。相關契約規格及制度介紹業公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎上網查詢。

微型臺指期貨商品推出後，交易人除可交易契約規模較大的大臺及小臺，更可透過微型臺指期貨，靈活分批進場或進行加減碼，彈性且更細緻地調整曝險部位，使交易或避險策略更精確，亦可與大臺及小臺進行套利交易，或搭配小型電子期貨及小型台積電股票期貨等商品，於日盤或夜盤進行多元化交易策略。

微型臺指期貨因每口契約規模較小，保證金金額較低，如交易人存有較多超額保證金，可承受較多價格變動風險，交易人留倉意願可能較高，有助於未沖銷部位的累積。另本商品上市後，將有大小微三種不同規模契約可供交易，提醒交易人應比較分析各項交易成本，並評估自身資金狀況與風險承受能力後，選擇適合商品。

期交所表示，繼大小臺後，再推出微型臺指期貨，不僅提供交易人更多契約規模選擇，更使交易人得以更靈活、彈性、精準地交易，並提供更多策略交易機會，期盼能擴大期貨市場規模，使期貨產業更為蓬勃發展。

台積電 期交所 臺灣期貨交易所

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