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億光帶勁 選中長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

億光（2393）被高股息ETF規模第七大的元大台灣高息低波ETF納入城分股，近五日投信買超達10,878張，加以朝高價值產品應用策略持續發酵，首季毛利率已達三成左右，法人買盤增加，權證發行商表示，可挑價外相關認購權證操作。

今年景氣比去年好，億光可望逐季成長，全年業績有望年增雙位數百分比。億光今年不僅業績逐季成長，毛利率也會持續向上。目前訂單能見度約一個月，第三類半導體未來將會擴廠，持續提高良率，明年有機會開始放量。轉投資泰谷持股將會清空。

市調機構TrendForce預估2024年全球LED市場將年增3%，主要受惠於車用、照明（一般照明、建築照明、農業照明）、 LED 顯示屏、紫外線、紅外線LED等市場需求回溫。法人預期億光2024年在不可見光、背光跟消費性電子產品皆可呈現成長；其中不可見光產品看好光電儲能與中高階光偶的應用；另外，家用監視器設備普及率提高，也帶動不可見光產品需求成長；而IT市場經過2022至2023年低迷狀況，預估2024年可呈現微幅成長。

2023年車用占億光營收比重10%至15%，預期2024年車用營收有雙位數成長，成長動能包括：氛圍燈、Mini LED背光與頭燈等。其中車內氛圍燈從高階車款逐漸導入至中階車款，車用Mini LED訂單展望仍持續樂觀。

投資人若看好億光等投信買超股後市，可挑選價外15%以內的中長天期權證入手。

LED 億光

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