全民權證／健鼎 押價內外10%
健鼎（3044）在全球車用、網通PCB分別為第四大及第二大製造商，受惠伺服器層數與材料雙升，以及汽車電子趨勢下，法人預估2024至2025年營收將有雙位數成長。
健鼎2023年合併營收588.62億元，以期末股本52.56億元計，每股純益（EPS）為11.53元，擬配發現金股利每股7.5元。健鼎95%產能位於中國大陸，去年第1季併購越南同奈省日系PCB廠，月產值約1至2億元，該廠在消化完消費電子訂單後，將轉為生產伺服器，可望提升毛利率；此外，健鼎並於今年第2季越南周德工業區簽署土地租賃協定，將建第二個工廠，2026年可望加入貢獻。
權證發行商建議，看好健鼎後市的投資人，可選擇價內外10%以內、有效天期90天以上的商品入手。（凱基證券提供）
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