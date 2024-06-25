奇鋐、聯詠 認購來電

今日主題 時序進入第2季末，投信季底作帳進入倒數計時，台股大盤震盪加劇，但股本在60億元附近或以下的績優中小型股有投信布局作價跡象，尤其以投信過去五個交易日買超的個股，成為近日盤面焦點，相關權證可留意布局時機。

輝達（NVIDIA）股價漲多拉回，台股近日同步修正技術面乖離，內資取代外資扮演多方要角，奇鋐（3017）、聯詠（3034）等投信認養股躍居市場關注焦點，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

雖然人工智慧（AI）長期趨勢看好，帶動台股本波最高攻抵23,406點，但與季線正乖離高達10.5%，技術指標進入嚴重超買區，加上輝達帶頭回檔，近期在獲利賣壓持續湧現下，恐回測月線支撐，所幸適度降溫將有助中長多走勢。

投信衝刺績效股相關權證

時序接近6月底，依照往例，主動式基金為因應半年度績效結算，可能挑選認養個股作為拉抬績效標的，例如奇鋐、聯詠等中小型題材電子股，近日見到投信買盤挹注，將成為短多觀察重點。

法人指出，奇鋐5月越南廠3D VC通過認證，並開始已量產出貨，2024年全年出貨量維持200萬至300萬片目標，預估2025年出貨進一步攀升達300萬至400萬片，主要是3D VC在AI伺服器供應比重至少增加至五成。

在水冷產品方面，奇鋐近期將觀察取得確定訂單，以決定擴產進度，法人評估，如果時間落在今年第4季底，水冷板模組月產能擴充幅度將達1.6倍，遠高於先前釋出的五成，冷卻液分配裝置則擴充一倍，顯示水冷解決方案具備潛在上修需求。

法人認為，奇鋐在氣冷散熱領域維持具備散熱模組、風扇、機殼一次提供完整散熱解決方案能力，後續將持續搭上散熱需求攀升趨勢，不論在氣冷及水冷散熱解決方案，都將受惠整體產值提升。

聯詠隨智慧手機、個人電腦、消費性電子產品開始呈現健康與溫和復甦，法人看好下半年進入客戶備貨旺季，營運動能轉強可期，加上具有高股息題材，有利評價提升，相關高股息ETF鎖碼效應將提供下檔支撐。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。